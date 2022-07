Una tromba d’aria in pochi minuti ha spazzato via un fienile a ridosso delle stalle in cui sono accuditi diversi cavalli, tra Ururi e San Martino in Pensilis, in località Convento. Danni per diverse migliaia di euro, almeno 10mila.

I proprietari da subito si sono attivati per risistemare la struttura. Per fortuna nessuna grave conseguenza per gli animali.

Diversi inoltre gli interventi dei vigili del fuoco su tutto il territorio del basso Molise per numerosi alberi caduti a causa delle folate di vento.