Terminati a Capracotta i nuovi lavori relativi al miglioramento dell’arredo urbano e del verde pubblico. Gli interventi hanno riguardato in particolar modo il taglio dell’erba e il posizionamento di fioriere tra strade e vicoli.

Terminati a Capracotta i nuovi lavori, il commento del Sindaco Paglione

“Nelle ultime settimane abbiamo effettuato ulteriori importanti lavori per migliorare l’arredo urbano e il verde pubblico, grazie ai quali possiamo ammirare Capracotta in tutta la sua bellezza. Concedetemi questa piccola vanità, anche l’occhio vuole la sua parte. – ha commentato il Sindaco Candido Paglione – Del resto lo dice anche uno dei massimi poeti italiani: ‘virtù non luce in disadorno ammanto’. Il caro Giacomo Leopardi, nel suo ‘Ultimo canto di Saffo’, aveva davvero ragione. Capracotta è bella, con un nuovo vestito lo è ancora di più!”