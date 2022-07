Buone notizie sul fronte della Sanità molisana e sul sistema ospedaliero. Da lunedì prossimo pronti i contratti di assunzione a tempo indeterminato per 126 infermieri. A dare la notizia è il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Regionale, Oreste Florenzano.

Sul fronte della pandemia le notizie purtroppo non sono incoraggianti col virus che ha ripreso a circolare in maniera decisa e con i contagi in crescita. Da qui l’appello alla vaccinazione per gli over 60 fragili, ovvero con patologie importanti.

In vista dell’autunno, la struttura dell’Asrem provvederà anche ad un potenziamento dei centri vaccinali.