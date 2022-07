“Sei over 60? proteggiti”. Comincia così il messaggio dello spot che il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano ha diffuso sulle pagine web e sui canali social della Asrem. “Il virus non si arresta – continua – i contagi salgono. Se sei un soggetto fragile o hai più di 60 anni, fai la quarta dose”. Un breve video-spot nel quale l’Azienda sanitaria regionale del Molise promuove la campagna per il quarto richiamo di vaccino anti-covid che per quanto riguarda gli immunocompromessi, secondo il report Gimbe, vede il Molise è fanalino di coda.”Non mandare in vacanza la sicurezza” è l’appello. “Con i numeri attuali e la variante Omicron 5 che circola, è importante proteggere i fragili e per questo invitiamo tutti a sottoporsi alla immunità” ha detto Florenzano. La quarta dose è raccomandata per tutti gli over 80 e per gli over 60 nelle categorie fragili. Nello spot dell’Asrem non vengono dimenticati i più piccoli. “Il vaccino – si legge – è impoirtante anche per i bambini. Percorsi ad hoc sono stati pensati per le vaccinazioni pediatriche.

Per tutte le informazioni l’invito è a cliccare su adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it.

Intanto a Sky il professor Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, ha parlato di quarta dose per gli over 60 già a partire dalle prossime settimane di luglio. “Una decisione che il ministero della Salute deve prendere per una raccomandazione – ha detto – Sicuramente entro luglio, credo che sarà una decisione molto rapida” Il dibattito nella comunità scientifica sui vaccini è aperto, in quanto nella gente c’è anche disorientamento. Per settembre, secondo l’Ema, saranno approvati i nuovi vaccini su Omicron. L’Agenzia europea vuole controllarne la sicurezza e la capacità di stimolare la produzione di anticorpi neutralizzanti.