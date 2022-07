Il giusto impegno e l’amore per il sapere portano immense soddisfazioni. Vi parliamo della conclusione di due percorsi di studio diversi con il tanto temuto esame di maturità e quello di terza media.

La storia di Federica e Marianna Salvatore, due sorelle di Ururi di quattordici e diciannove anni, che hanno concluso entrambe con il massimo dei voti il loro ciclo di studi.

Federica ha terminato la terza media dell’istituto comprensivo “John Dewey” di San Martino in Pensilis plesso di Ururi, dove è risultata anche vincitrice di un concorso letterario. Il voto: 10 e lode. Marianna ormai matura da qualche giorno ha, invece, concluso il suo percorso al liceo scientifico F. D’Ovidio di Larino con un fantastico 100. A quanto pare la bravura le accomuna e una domanda sorge spontanea: come hanno fatto Marianna e Federica a raggiungere questi risultati eccellenti? L’impegno, la dedizione e la costanza non sono di certo mancati. Per loro studiare è semplice in modo particolare perché si danno sostegno a vicenda. L’una aiuta l’altra a non arrendersi e continuare. Con il covid, la DAD, i problemi adolescenziali, un continuo scambio di idee, dritte o

esperienze è stato di vitale importanza e ha arricchito il loro bagaglio culturale nonostante facciano parte di due cicli

completamente differenti.

“Marianna – dice Federica- è una studentessa da cento e anche di più. Io mi confronto con lei e ciò mi sprona a dare il meglio”.

Sono però agli antipodi in quanto Federica ha una spiccata propensione verso le materie umanistiche, ha deciso infatti di iscriversi al liceo Classico F. D’Ovidio di Larino. Marianna invece verso materie scientifiche e ciò l’ha portata a scegliere la facoltà di Matematica.

Le due sorelle puntano sempre più in alto e questo è solo l’inizio del loro splendido viaggio.

“Il mio obiettivo – ci ha raccontato Marianna – è quello di riuscire a fare della Matematica la mia vita, per poi condividerne con tutti la magnificenza. Proprio per questo vorrei studiare a Trieste che seppur lontana dal mio piccolo paese, sembra offrire numerose

opportunità per il mondo della scienza”.

A traguardi sempre più grandi!