Ladri di nuovo in azione a Salcito, dopo otto mesi tornano nello stesso edificio e mettono fuori servizio l’allarme. Sono entrati nell’abitazione all’ingresso del paese intorno alle 22 e 30 di ieri, 7 luglio 2022, approfittando dell’assenza dei proprietari. Sono riusciti a mettere fuori servizio il sistema di allarme, per poter operare in tutta tranquillità ma, a quanto pare dalle prime dichiarazioni, il bottino sia stato alquanto magro. C’è da dire, però, che i malviventi solo otto mesi fa avevano già fatto “visita” all’abitazione, scardinarono la cassa forte dal muro per poi buttarla fuori dal balcone per portarsela via: tra preziosi e banconote il bottino fu allora ingente. Per le indagini del caso, sono intervenuti gli uomini della Caserma dei Carabinieri di Trivento.