I Cugini più famosi del panorama musicale italiano tornano in campagna. E lo fanno ad Agnone, dove si esibiranno nella frazione “Montagna” l’8 agosto prossimo.

I Cugini di Campagna faranno il loro ritorno in Molise in occasione dei festeggiamenti dedicati alla Madonna Immacolata, ricorrenza religiosa particolarmente sentita nella frazione agnonese. Per celebrare al meglio la giornata dell’8 agosto 2022, il Comitato Feste “Montagna” ha lavorato per portare in scena lo spettacolo del quartetto musicale che si esibirà a partire dalle ore 21:30.

I Cugini di Campagna hanno conosciuto di recente una nuova ondata di popolarità dovuta alla partecipazione di due membri del gruppo, Nick Luciani e Silvano Michetti, alla sedicesima edizione del reality “L’Isola dei Famosi”. Se da un lato Michetti ha trascorso un solo giorno sulle spiagge dell’Honduras a causa della squalifica per una bestemmia pronunciata appena sbarcato in gioco, dall’altro Luciani è riuscito a conquistare il favore del pubblico arrivando fino alla finale dello show.

In contrada “Montagna”, i Cugini non mancheranno di esibirsi con una delle canzoni che li ha portati al successo, ovvero “Anima Mia”.