Oggi in regione più guariti che nuovi contagi. I positivi sono stati 432 su 1528 tamponi, tasso di positività al 28,2 per cento. Nel bollettino invece i guariti sono 699. Per quanto riguarda la situazione in ospedale, si registrano 4 ricoveri e un dimesso. Sale così a 22 il numero dei pazienti al Cardarelli.