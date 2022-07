Lotta contro la violenza sulle donne, a Salcito il progetto Viva Vittoria. La Proloco salcitana, con il patrocinio del Comune di Salcito, organizza per il prossimo venerdì 8 luglio, l’incontro con la dottoressa Emanuela Galasso dell’associazione Liberaluna Onlus. Con inizio alle 18.30, presso i locali di Palazzo Borrelli, sarà presentato il progetto Viva Vittoria: ognuno potrà preparare un quadrato di maglia, che si unirà a tanti altri per addobbare piazza Vittorio Emanuele II, a Campobasso, il prossimo 20 novembre 2022, giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. VivaVittoria – si riporta sul sito dedicato – nasce nel marzo 2015 da un’idea di Cristina Begni. Condividendo una foto sui social, cattura l’interesse di Patrizia, Silvia, Simona e Cristina che, unite dal desiderio di fare qualcosa subito per fermare la violenza sulle donne, decidono di intraprendere un progetto condiviso. Migliaia di donne hanno partecipato alla realizzazione dei quadrati di maglia. Il progetto ha esercitato un richiamo trasversale e coinvolto persone di ogni estrazione sociale, provenienza culturale, religiosa e politica. Ha aggregato persone che hanno aderito ad un obiettivo comune condiviso realizzando quell’ideale unità in grado di superare il separatismo, l’individualismo e il particolarismo.