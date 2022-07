Share on Twitter

Covid: oggi in regione 415 nuovi contagi su 1.312 tamponi, il tasso di positività è al 31,6 per cento. Nel bollettino anche 338 guariti. Sul fronte ospedaliero si registrano 3 nuovi ricoveri. Sale a 17 il numero dei pazienti covid al Cardarelli, di questi solo uno è in terapia intensiva.