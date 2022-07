La società rossoblu sceglie la linea del silenzio prudente rispetto alla bocciatura covisoc, ma soprattutto, opta per il lavoro davvero molto intenso in queste ore del legale bergamasco professionista del diritto sportivo Cesare Di Cintio alle prese anche con il ricorso del Teramo. Si tratta di uno studio legale prestigioso che ha sede a Roma, molto attento ed esperto delle dinamiche della giustizia sportiva. Tutte le trattative di mercato sono state apparentemente congelate o quanto meno in questo momento dipendono in toto dall’esito del ricorso proposto. Ricordiamo che il ricorso va depositato entro la mezzanotte di oggi e non potrà contenere integrazioni documentali rispetto alla domanda di iscrizione già presentata entro il ventidue giugno. Inoltre, per ora è stato riprogrammato l’utilizzo del campo di gioco di Vinchiaturo. Il ritiro era stato fissato per lunedi undici luglio, ma a breve la società darà comunicazioni diverse ai tesserati rossoblu. È un periodo in cui, oltre ad attendere e sperare, si può fare ben poco. Gli argomenti reali su cui la covisoc si è basata per escludere il Campobasso riguardano degli avvisi bonari dell’agenzia delle entrate per i quali la cartella ancora non è stata iscritta a ruolo, pare ammontante ad una cifra superiore ai sessantacinquemila euro. Ad ogni modo, la società mostra ancora un discreto ottimismo ed è convinta di poter spendere piu’ di una tesi valida per confutare quella della covisoc. Va pure detto che in questo momento appare abbastanza scontato che il parere del consiglio federale ormai prossimo – si riunirà dopo domani – sia coincidente con quello della covisoc. O, per dirla meglio, è improbabile che il consiglio federale sconfessi la covisoc. Si potrebbe parlare a tutti gli effetti di ratifica delle decisioni dell’organo amministrativo e contabile. Anche qui va atteso l’esito, ma dalle parti di elvapiana, non si fascerebbero la testa in caso di seconda bocciatura.

Anzi, il lavoro alacre dello studio legale Di Cintio è strutturato in maniera tale da arrivare al collegio di garanzia del Coni nelle migliori condizioni possibili e con argomentazioni piu’ ampie da poter porre sul piatto. Verrebbe interpellato il collegio dello sport del Coni – sezione iscrizione/ ammissione ai campionati professionistici presieduto dal dottor Raffaele Squitieri e composto da altri otto membri. Presto per indicare date o periodi di riferimento. Va prima ratificata la decisione di bocciare il Campobasso, poi la società dovrà impugnare tale atto. Solo a titolo di cronaca, diremo che lo scorso anno la decisione di annullare il parere della covisoc e di riammettere la Paganese è stata la numero 61 del 2 agosto 2021. Situazione che tiene in tanti appassionati alla causa rossoblu con il fiato sospeso. La Lega Pro deve proseguire. Se è vero che le cose belle durano poco, questa serie C che è stata bellissima deve proseguire e i tantissimi tifosi rossoblu anche sparsi per l’Italia non può essere durata soltanto un anno. Il destino del Campobasso potrebbe essere rimesso nelle mani dei togati del Coni. In tanti ci chiedono cosa potrebbe succedere in caso di conferma della bocciatura in tutte le sedi, ma per ora sarebbe piu’ opportuno glissare sull’argomento. Lo diciamo onestamente non risparmiando una buona dose di scaramanzia ma anche perché significherebbe giungere a conclusioni ora troppo affrettate.

Infine, sono in corso da parte della ditta Fursol di Andrea Cianciullo i lavori di potenziamento e riqualificazione dello stadio di Selvapiana come documentano le foto scattate in queste ore. Fra i lavori, c’è anche la predisposizione per l’apposizione di nove tornelli e la fornitura di un nuovo gruppo elettrogeno.