A Campobasso si è disputata, nel pomeriggio di sabato 2 luglio 2022, la prima tappa del tour federale nazionale del Beach Bocce 2022 dal claim ‘Uno sport d’aMARE’. Location d’eccezione: il campo di beach bocce allestito, nel Parco Naturalistico di Bosco Faiete, in contrada Tappino, dalla Bocciofila Avis Campobasso con la collaborazione dell’Associazione Guardie Ambientali Campobasso, che ha in gestione l’area. Un polmone verde in collina, posizionato tra l’ospedale ‘Cardarelli’ e il Gemelli Molise. Ad organizzare l’evento ‘Beach Bocce… in città’ è stata la Bocciofila AVIS Campobasso, in collaborazione con la FIB Molise e col supporto dell’Associazione Guardie Ambientali Campobasso. La kermesse, a coppia, ha visto la partecipazione di 32 persone, tra già tesserati alla FIB e neofiti, che hanno provato l’ebbrezza del primo approccio alla disciplina boccistica con la specialità da spiaggia. A vincere i giovani fratelli, Pasquale e Luca Silvaroli, che hanno battuto in finale la coppia composta da Antonio Di Tota e Michele Mignogna. Terzo posto per Luca Iacobucci e Giancarlo Libertucci; quarta piazza per Massimo Di Nonno e Ida Silva. I fratelli Silvaroli, con questa vittoria, parteciperanno alle finali nazionali, che si terranno agli inizi di settembre (location ancora da decidere): kermesse che assegnerà il titolo italiano del Beach Bocce 2022. A premiare i vincitori, il presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, per il quale “la laboriosità della Bocciofila AVIS Campobasso sta permettendo al movimento boccistico molisano di poter organizzare sempre tante manifestazioni”. “Oltre all’AVIS Campobasso, sono diverse le società particolarmente attive sul territorio e a tutti i dirigenti territoriali e societari attivi va il mio ringraziamento per l’impegno e la passione, peculiarità grazie alle quali le bocce nel Molise riescono sempre a far parlare di sé”, il commento del Presidente Giuseppe Formato. “È stata una bella idea quella della Bocciofila AVIS Campobasso, del suo presidente Giuseppe Iacovino, del vice Angelo Capozzi e dei soci di allestire un campo di beach bocce in un posto favoloso di Campobasso, dove è possibile riposarsi, rilassarsi e divertirsi, grazie alle numerose attività che è possibile svolgere e gestite dall’Associazione Guardie Ambientali Campobasso. È stato bello veder giocare insieme genitori con i figli, persone adulte e più anziane insieme agli Under. L’integrazione sociale è la grande peculiarità della nostra disciplina sportiva”, ha sottolineato Formato. “Abbiamo impiegato un mese di lavoro per allestire il campo a Bosco Faiete – ha affermato il Presidente della Bocciofila AVIS Campobasso, Giuseppe Iacovino – È stata una bella esperienza, perché abbiamo condiviso momenti di lavoro e divertimento in un contesto di socializzazione e collaborazione con un’altra associazione cittadina. Io ritengo che, nella nostra città, occorra far rete tra le associazioni sportive, sociali, culturali, di quartiere, perché soltanto uniti si può far qualcosa per la città, sopperendo alle spese a cui si va incontro quando si organizzano eventi in un periodo di aumento generale dei prezzi. Il grazie per questa iniziativa va a tutti i miei soci che hanno collaborato, al presidente dell’Associazione Guardie Ambientali Campobasso, Giuseppe Persichilli, e ai 32 atleti che hanno preso parte alla gara, uomini, donne, adulti, ragazzi e adolescenti, in un contesto di piena integrazione sociale e tra generazioni”. La seconda tappa molisana del tour federale del Beach Bocce 2022 è in programma al Lido ‘La Lampara’ a Termoli, dalle ore 10 di domenica 24 luglio (per informazioni e iscrizioni 3487619347). Sarà un altro momento di svago e divertimento con la possibilità di qualificarsi per le fasi nazionali della kermesse boccistica da spiaggia.

Fonte:Ufficio stampa