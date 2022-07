Continua la polemica sullo spot del Molise in onda sulle reti Rai. È da qualche giorno, infatti, che una pubblicità ritraente le bellezze del nostro territorio sta andando in onda sui principali canali del servizio pubblico televisivo. L’acquisto degli slot per la trasmissione dello spot è costato alla Regione Molise 500 mila euro.

Polemica sullo spot del Molise, interviene Candido Paglione

Il video pubblicitario mostra diversi borghi e attrazioni della Regione, come ad esempio il Teatro Sannitico di Pietrabbondante e il sito archeologico di Sepino. Lo spot, però, taglia fuori dalla promozione alcuni importanti centri, come quello di Capracotta. A tal proposito, il Sindaco del Comune altomolisano Candido Paglione è intervenuto sui social per commentare negativamente la pubblicità: “Il Molise sulle reti nazionali. Finalmente, dirà qualcuno. Un’occasione sprecata, diciamo noi. L’ennesima. Perché lo spot presentato in pompa magna è incompleto e inutile. Non mostra il vero Molise, lascia fuori inspiegabilmente territori storicamente attrattivi (come il nostro), raffigura luoghi chiusi o mai aperti e, soprattutto, arriva tardi! Se i vertici regionali non lo sanno, glielo diciamo noi: a luglio i giochi sono belli e fatti, i pacchetti turistici ampiamente piazzati.

Dunque colpevolmente incompleto e inutile. Vogliamo credere che si sia trattato di una dimenticanza e non di una discriminazione. Peccato che si tratti di soldi pubblici cui si dovrebbe prestare sempre la massima attenzione.”

Nuovi spot del Molise previsti nei prossimi mesi

Stando a quanto dichiarato da Maurizio Varriano, Presidente dei Borghi di Eccellenza del Molise, la nostra Regione sarà protagonista di ulteriori spot in programma per i prossimi mesi. “Quello andato in onda è uno dei tre spot che andranno sulle reti Rai. – ha commentato Varriano – Purtroppo la comunicazione regionale ha peccato ma Capracotta e Agnone andranno in onda più in là“. Si resta in attesa, quindi, di nuovi sviluppi a riguardo.