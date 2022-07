Obbligo raccolta deiezione canine, pugno duro dell’amministrazione comunale di Roccavivara. Con specifica ordinanza, il sindaco Angelo Minni fa sapere che il suolo pubblico, di pubblico utilizzo, (strade, marciapiedi, piazze, aree verdi, zone attrezzate per giochi dei bambini, aree antistanti gli edifici scolastici, chiese etc), a causa dell’incuria dei proprietari e/o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dalle deiezioni di tali animali, con nocumento per la pubblica decenza e certo danno per il decoro del paese e come non sia possibile escludere a priori rischi per la salute dei cittadini, in particolare nella stagione estiva e comunque per quelle fasce della popolazione più esposte, quali bambini, non vedenti ed anziani e come tale situazione sia stata reiteratamente oggetto di segnalazione dei cittadini che anzi lamentano l’aggravarsi di tale problema. L’amministrazione comunale, dunque, ha scelto la strada della repressione di quei comportamenti che incidano negativamente sulla salubrità dell’ambiente, sul decoro del paese ed infine sulla sicurezza delle persone. Dunque, nell’ambito del centro abitato del Comune e lungo il viale antistante il Santuario di Santa Maria di Canneto è fatto obbligo ai proprietari dei cani ed alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente al l’asportazione delle deiezioni di tali animali in ogni luogo pubblico od aperto al pubblico transito. La sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.