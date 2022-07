I dati Covid con il bollettino diffuso dall’Asrem. Continua ad essere molto alto il numero dei nuovi positivi. Sono 551 su 1789 tamponi refertati. Tasso di positività al 30,7%. Il numero più alto di casi riguarda sempre Campobasso, con 85 nuovi contagiati, 75 quelli di Termoli, 68 di Venafro, 54 di Isernia, 25 di Trivento. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. Non sono registrati guariti nelle ultime ore. E c’è un nuovo ricovero in Malattie infettive. Sono 14 i pazienti con Covid in cura all’ospedale Cardarelli dei quali 1 in Terapia intensiva. Gli attualmente positivi in Molise sono 4395.