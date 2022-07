Il Forum per la Difesa della sanità pubblica del Molise con una lettera sollecita nuovamente il commissario Toma affinché venga fatto tutto il possibile per consentire a Emergency di intervenire in Molise per far fronte all’emergenza dovuta alla carenza di personale sanitario. “Qualunque sia il parere dell’Asrem su questa vicenda – afferma il presidente del Forum Italo Testa – ogni decisione spetta al Commissario che è l’unico abiulitato a richiedere un aiuto in tal senso al Presidente del Consiglio”.