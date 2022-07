È online il primo sito dedicato a turisti e amanti della più autentica e genuina parte di territorio molisano, poco conosciuta ma pie na di attrattive culturali, paesaggistiche, storiche e gastronomiche. La piattaforma che passa sotto il nome di “Montagnola Molisana” raccoglie tutti i luoghi, esperienze, siti culturali presenti nell’omonima area SIC che copre i comuni di Frosolone, Civitanova del Sannio, Macchiagodena, Sessano del molise, Santa Maria del Molise ed in parte S. Elena Sannita e Chiauci. Un’area interna del molise che non è Alto Molise, non è Matese, non è Molise centrale. È un nuovo modo di intendere un’area nel suo complesso, caratterizzata da un’identità e di una storia comune che affonda nei tempi dei Sanniti. Nata dalla volontà delle associazioni del territorio, in collaborazione con le amministrazioni comunali, la piattaforma offre ai visitatori la possibilità di organizzare il proprio soggiorno nell’area della Montagnola proponendo luoghi da visitare, cascate, percorsi sentieristici, punti panoramici mozzafiato, opere d’arte, aree archeologiche, musei e luoghi di cultura.

Presente sui maggiori social network, la piattaforma comprende anche un sito internet, bacheche in ogni comune dell’area, brochures e materiale cartaceo presente sul territorio attraverso enti, proloco, attività commerciali e turistiche.

La caratteristica dell’area è la genuinità e l’essenza incontaminata dei luoghi e delle persone, che permette di rivivere atmosfere ormai lontane dai luoghi turistici più gettonati

È stato possibile realizzare il progetto con la collaborazione di un gran numero di attività locali sensibili all’argomento, tramite la realizzazione di una guida che permette al visitatore di avere sotto mano l’offerta di alloggi, ristoranti, trattorie, agriturismi, ma anche pasticcerie, bar e negozi di prodotti tipici.

Oltre alla sezione ‘eventi’, è possibile trovare anche i contatti delle guide ambientali escursionistiche presenti sul territorio, per permettere ai visitatori di essere accompagnati nelle varie attività naturalistiche che è possibile trovare nella zona.

È possibile accedere alla piattaforma cercando Montagnola Molisana sui social network, oppure accedendo al sito web www.montagnolamolisana.com