Share on Twitter

Share on Facebook

La frazione agnonese di Villacanale è tornata a celebrare in gran stile il patrono San Giocondino Martire. Nella giornata di ieri, per festeggiare al meglio la ricorrenza, il parroco Don Francesco Martino ha invitato a partecipare agli eventi religiosi in programma anche Don Domenicantonio Fazioli, Vicario generale della Diocesi di Trivento.

La frazione agnonese di Villacanale celebra il patrono San Giocondino

Le celebrazioni sono iniziate con la messa presieduta proprio da Don Domenicantonio, a cui sono seguiti i saluti del Sindaco di Agnone Daniele Saia. Successivamente, come da tradizione, si è svolta una processione tra le strade della frazione. Le musiche del complesso bandistico di Pietramelara hanno accompagnato il cammino dei fedeli.