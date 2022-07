L’aggiornamento sulla pandemia in Molise con l’ultimo bollettino Asrem che riporta 678 nuovi contagi su 1775 tamponi refertati con il tasso di positività al 38%. Numeri in crescita in molti comuni, tra i quali Campobasso, con 155 nuovi casi, seguito da Termoli con 88, Isernia con 47, Venafro con 32, Bojano con 22. Si registra un nuovo ricovero in Malattie infettive ma anche un paziente dimesso dallo stesso reparto. Elevato anche il numero dei guariti, che sono 620. Gli attualmente positivi in Molise sono 3.842, mentre i pazienti ricoverati per Covid al Cardarelli sono 13.