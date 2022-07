Colonia estiva per minori, il Comune di Roccavivara apre le iscrizioni. L’Amministrazione Comunale di Roccavivara organizza per l’anno 2022 la colonia estiva ad Acqualand del Vasto, riservata ai bambini di età compresa tra i 6 e i 16 anni. Al fine di consentire l’organizzazione della stessa, tenendo conto delle esigenze di ciascun utente, l’amministrazione comunale chiede di far pervenire agli uffici comunali, non oltre il 13 luglio 2022, il modulo di richiesta opportunamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte. La colonia estiva sarà realizzata nella settimana dal 18 luglio 2022 al 22 luglio 2022. Il costo complessivo a settimana è di 60 euro da consegnare all’autista dello scuolabus e comprende, oltre all’ingresso al parco ed alle sue attrazioni, anche il menu colazione incluso (trancio di pizza + bibita). La partenza è prevista dal lunedì al giovedì alle ore 8:00 circa ed il rientro alle ore 13.30 circa (il venerdì il rientro è previsto alle ore 18:30, e si consiglia di preparare il pranzo al sacco). L’amministrazione comunale ricorda che: la realizzazione della settimana è subordinata all’adesione di un congruo numero di partecipanti; saranno prese in considerazioni le domande fino al raggiungimento dei posti disponibili sul pulmino.