Italia ancora nella morsa del grande caldo. Secondo l’ultimo bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, domani l’allerta con bollino rosso riguardera’ venti citta’ e tra queste c’è ancora Campobasso. Mercoledi’ primi timidi segnali di tregua, con “bollino rosso” in nove citta’ e tra queste non ci sarà il capoluogo molisano. Per metà settimana è infatti atteso in regione un calo delle temperature di diversi gradi.