Una giornata di mare è finita in tragedia per un uomo di 65enne di Isernia che questa mattina intorno alle 10,30 è annegato forse per un infarto, mentre faceva il bagno alla Marina di Montenero di Bisaccia vicino al camping Maronda.

Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia costiera molisana, assieme al 118, purtroppo, all’arrivo dei soccorritori il 65enne era già morto.