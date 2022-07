L’Amministrazione di Civitanova del Sannio ha invitato la cittadinanza al risparmio d’acqua. Un monito quello del gruppo di maggioranza per arginare le conseguenze dannose provocate dal perdurare della siccità.

L’Amministrazione di Civitanova del Sannio invita al risparmio d’acqua

“Nelle nostre contrade stiamo riscontrando un problema idrico. -hanno dichiarato dal Municipio – Per permettere a tutti i nostri concittadini più lontani dal centro abitato di usufruire del bene primario, invitiamo tutta la popolazione a un uso morigerato dell’acqua, in particolare limitando l’utilizzo per scopi di irrigazione. Ciò permetterà un rapido riempimento dei serbatoi che riforniscono le nostre contrade. Vi ringraziamo per il senso civico che mostrerete in questa occasione.“