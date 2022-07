Share on Twitter

Il cantante Michele Zarrillo arriva in Molise e precisamente a Pescolanciano. L’esibizione dell’artista, infatti, è prevista nel centro altomolisano per il 26 luglio 2022 in occasione delle celebrazioni dedicate alla Festa di Sant’Anna. Il cantautore infiammerà piazza Garibaldi, incantando i presenti con le canzoni del suo “Blu Tour” a partire dalle ore 22:00.

Il cantante Michele Zarrillo in Molise, Sindaco Sacco soddisfatto

“Dopo due anni di forzato sacrificio, finalmente torniamo a festeggiare la nostra amata ricorrenza” ha commentato il Sindaco di Pescolanciano Manolo Sacco. La dichiarazione del primo cittadino non cela affatto la soddisfazione di poter ospitare in paese un cantante di fama internazionale. Nella sua carriera, Zarrillo ha venduto più di 2 milioni di dischi e ha partecipato con gran successo a diverse edizioni del Festival di Sanremo.