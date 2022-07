Centro servizi per la comunità, presentato il nuovo progetto del Comune di Trivento e ATS Campobasso a valere sui fondi del PNRR. L’amministrazione comunale trignina, con il supporto tecnico dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, ha presentato richiesta di finanziamento pari ad un milione di euro, per la realizzazione di un Centro servizi per la comunità, nei pressi della ex sede del Giudice di Pace, in località Colle san Giovanni di Trivento. Il progetto esecutivo per i lavori di completamento della struttura portante già posta in essere è di 350mila euro, mentre la restante parte pari a 650mila euro servirà per la copertura del progetto di forniture e servizi. Un centro servizi per la comunità si rende sempre più necessario, considerate le nuove e pressanti esigenze dovute anche all’evoluzione demografica dei residenti, basti penare al tasso di invecchiamento: su una popolazione che regredisce di anno in anno, Trivento al 1 gennaio ha toccato soglia 4.428 abitanti, di cui 1.240 sono ultra 65enni.