Una tranquilla gita in bici con gli amici ha rischiato di trasformarsi in tragedia per un ciclista abruzzese. Era in compagnia di alcuni amici per una passeggiata in bicicletta lungo la strada provinciale che conduce a Montenero Valcocchiara, quando per cause da accertare, è caduto, battendo violentemente la testa sull’asfalto. L’uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato subito trasportato, in elicottero, all’ospedale dell’Aquila.