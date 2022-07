L’attesa è terminata domani via al weekend del sesto Slalom di San Nicola – Memorial Gianmarco Di Vico. Cinquantatre piloti di cui quattro per la regolarità si presenteranno sulla linea di partenza della gara automobilistica in programma a San Giuliano del Sannio. Ieri sera alle ore 20 la Tecno Motor Racing Team ha voluto chiudere le iscrizioni, una lunga notte per gli organizzatori che hanno completato l’elenco dei driver che prenderanno parte allo slalom valido anche per la Coppa ACI Sport 3° zona e il Trofeo Sud. Ci saranno diversi piloti impegnati nel campionato tricolore: il sette volte campione italiano Fabio Emanuele con la sua Osella Pa9/90 motore Alfa Romeo, Donato Catano su A112 Elegant, Donatantonio Cobucci su Radical Prosport, Domenico Palumbo con la Radical SR4, Fabio Di Cristofaro e Adriano Ricci entrambi a bordo di una Formula Gloria. Questi solo alcuni dei driver in gara per il circuito slalom. Sulla linea di partenza anche le vetture storiche e moderne che si cimenteranno nella gara di regolarità. Tra i partecipanti: Carlo De Castro su Mini Cooper, Luca Falcione a bordo di una Lancia Montecarlo, Opel Gt per Giambattista De Castro e per finire Nicola Bramante affronterà le postazioni di rallentamento con una Fiat 500 R. Si preannuncia una gara di ottimo livello.

Domani pomeriggio a partire dalle ore 15 la fase di accredito. Domenica via alla gara, la partenza della prima vettura è prevista dalla Sp53 alle ore 10. Con il passare degli anni e con l’aumentata competitività delle vetture si è reso necessario modificare il circuito, per rendere la gara più stimolante e interessante. Lungo il percorso di 2,990 chilometri saranno posizionate 14 postazioni di rallentamento per la gara slalom, con un intermedio in più per la regolarità turistica, posizionato a metà percorso. La Tecno Motor Racing Team, gli Ufficiali di Gara La Casta e i volontari di San Giuliano del Sannio questa settimana hanno allestito nei minimi dettagli il circuito. Tre le manches cronometrate, come da regolamento, anticipate dalla ricognizione ufficiale del percorso prevista alle ore 10, a seguire alle ore 12 via alla prima salita ufficiale. La manifestazione si verrà chiusa con la classica cerimonia di premiazioni in programma alle 17:30 circa in Piazza della Libertà, nel cuore di San Giuliano del Sannio.

Fonte: Ufficio stampa