Il rapporto tra l’amore e la sofferenza tra la Salvifici Doloris e la Deus Caritas, il baccalaureato in Scienze religiose di Giuseppina Teresa Astore. Presso la Pontificia Santa Croce in Roma, la neo dottoressa Giuseppina Teresa Astore ha discusso la tesi dal titolo “Il rapporto tra l’amore e la sofferenza tra la Salvifici Doloris, di Giovanni Paolo II, e la Deus Caritas Est, di Benedetto XVI”. A Giuseppina Astore vanno le congratulazioni e i migliori auguri da parte dei familiari e amici per aver concluso brillantemente il ciclo di studi universitari. Auguri anche dalla redazione de “Il Giornale del Molise”.