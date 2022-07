Share on Twitter

Appello dell’Avis Comunale di Campobasso alla donazione di sangue, in particolare in questo periodo. “C’è carenza di scorte – sottolinea – ed è importante anche alternare la donazione di globuli rossi e plasma”. Per prenotarsi si può chiamare dal lunedi al venerdì adalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 all’Avis comunale di Campobasso (numeri 0874312642 3351436383)