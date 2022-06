Il maresciallo dei carabinieri Raffaele Votta lascia la caserma di Trivento. Dopo 16 anni di servizio prestato presso il comune trignino e territorio, il Comandante della stazione locale dell’Arma Raffaele Votta il 1° luglio 2022 inizierà un nuovo percorso lavorativo presso Caltagirone, in provincia di Catania. “Saluto a nome dell’intera comunità il nostro maresciallo Raffaele Votta – riferisce il primo cittadino Pasquale Corallo – dopo tanti anni di servizio prestato, ha conosciuto a fondo la nostra realtà e ha lavorato alacremente e umilmente per preservarla, per la sicurezza e per custodire i valori di legalità e giustizia. Al maresciallo Votta vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti – chiude Corallo – a lui auguriamo di poter completare brillantemente una carriera totalmente dedicata al servizio dei cittadini”.