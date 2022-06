Alle sirene sull’iscrizione a rischio, riportate da Youtv di Recanati, il Campobasso ha risposto con il lancio della seconda tornata della campagna abbonamenti. Sicuramente un segnale positivo avanzato dalla società per rassicurare i tifosi e andare avanti con il crono programma stilato. In buona sostanza la società presieduta dal patron Mario Gesuè non ha palesato alcuna sofferenza, nelle dichiarazioni ufficiali e nei riscontri che arrivano dalla pagina facebook, unico canale comunicativo. Dalla chiusura del campionato, lo scorso 24 aprile, la voce ufficiale è arrivata durante la conferenza stampa di addio di Cudini, dove il patron Gesuè ha dichiarato di voler compiere un ulteriore step positivo in merito agli obiettivi stagionali. In seguito il lancio della campagna abbonamenti, il comunicato dell’arrivo di Prosperi e la conferma dell’avvenuta iscrizione alla Lega Pro. Ricordiamo che nella giornata di domani l’organo revisore, la Covisoc, si esprimerà su tutte le domande presentate al 22 di giugno. C’è grande attesa per un passaggio necessario per dare il via ufficiale alla nuova stagione. La tifoseria campobassana attende con interesse il semaforo verde per il Campobasso calcio. Ricordiamo che in seguito ai pareri della Covisoc, le società in difficoltà avranno tempo sino al sei luglio per regolarizzare la propria posizione.

Capitolo mercato, con Rossetti ad un passo dal Piacenza, sono escluse altre operazioni in uscita salvo offerte irrinunciabili per Liguori richiesto dall’Avellino. Chiaro che la campagna acquisti dei rossoblu non entra ancora nel vivo, l’auspicio è che per ogni senior in partenza ce ne sia un altro in arrivo. A proposito di senior il Campobasso e Bontà sono distanti sul rinnovo contrattuale, possibile una fumata nera con il capitano rossoblu che potrebbe cambiare squadra. Sul fronte ragazzi, il ds De Angelis ha messo nel mirino, come detto qualche giorno fa, il mediano Raffaele Virgilio classe 2002. Il giovane di proprietà del Napoli ha giocato un campionato da protagonista con la maglia del Sorrento in serie D. Diversi ragazzi sono nell’orbita Campobasso per completare il pacchetto fuori quota a disposizione di Prosperi. In chiusura Luca Galuppi è ufficialmente il vice del tecnico rossoblu, mentre per il ruolo di match analyst la società dovrebbe propendere per la figura di un tecnico originario della provincia di Isernia.