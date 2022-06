Share on Twitter

Il caldo record degli ultimi giorni preoccupa anche Capracotta e i suoi abitanti. Le colonnine di mercurio posizionate sul tetto più alto del Molise hanno registrato nelle scorse ore temperature superiori ai 32 gradi. A sottolineare il dato sui social è stato il meteorologo Gianfranco Spensieri: “Quella del 28 giugno 2022 è stata la giornata per ora più calda dell’ estate 2022. Altra, ennesima giornata folle o forse non più? Se fosse questa la nuova normalità climatica alla quale andremo incontro? Due parole al vento (caldo) su quello che sta accadendo con Campobasso che supera per due giorni consecutivi i record e Capracotta che va oltre i 32 gradi.”

Il caldo record a Capracotta preoccupa il Sindaco Paglione

Analizzando le osservazioni di Spensieri, il Sindaco di Capracotta Candido Paglione ha aggiunto un laconico commento sulla questione dell’allerta climatica. “A Capracotta si sono superati i 32 gradi. – ha spiegato il primo cittadino – In questa giornata, soltanto qualche anno fa, ricordo i termosifoni accesi”. Il riscaldamento globale a cui si sta andando incontro diviene sempre più ingestibile. Molte città italiane, nei giorni scorsi, hanno dovuto affrontare crisi idriche. In alcune Regioni, soprattutto del Nord Italia, si sta già pensando ad un razionamento dell’acqua per contenere l’emergenza.