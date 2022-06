Ammonta a poco meno di due milioni di euro l’importo dei pagamenti sbloccati in Molise da Agea attraverso l’ultimo decreto, il 553. “Risorse – ha detto l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Cavaliere – che fanno riferimento soprattutto alle cosiddette misure a superficie (annualità 2021) e che, aggiunte a quelle del decreto della scorsa settimana, raggiungono un totale di quasi 7 milioni di euro nel solo mese di giugno. Una boccata di ossigeno proprio in uno dei periodi peggiori per l’agricoltura a livello globale. Restiamo al fianco delle nostre imprese – ha concluso – con l’auspicio che questa ulteriore iniezione di liquidità possa almeno contribuire a dare maggiore fiducia in una fase che speriamo termini davvero presto”.