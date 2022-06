Nominato il nuovo amministratore delegato di Sviluppo Italia Molise, l’ingegner Fabio Sebastiano di Trivento. Classe ’74, sposato con figli, laureato in Ingegneria elettronica presso la Sapienza di Roma, con dottorato di ricerca industriale e specializzato in management aziendale, 16 anni in Neuromed, dove ha ricoperto la carica di consigliere delegato alla Ricerca, l’ingegner Sebastiano da qualche mese collabora con il Gruppo dei Fratelli Valerio di Isernia. Candidato nelle ultime elezioni regionali del 2018, Sebastiano ha riportato ben 1.063 preferenze con la lista “Orgoglio Molise”, a soli 81 voti dall’elezione in Consiglio. La nomina ai vertici di Sviluppo Italia Molise dell’ingegner Fabio Sebastiano è senza alcun dubbio il giusto riconoscimento alle competenze specialistiche del professionista, come anche al territorio di Trivento per il riscontro elettorale, di cui Sebastiano è stato artefice, e che ha contribuito alla vittoria di Donato Toma nell’ultima tornata elettorale. L’esecutivo di Palazzo Vitale ha provveduto in questi giorni a rinnovare i Cda di Molise Dati e Molise Cultura, gli incarichi dei vertici degli Iacp di Campobasso e Isernia e dell’Ente regionale per l’edilizia sociale, Eres.