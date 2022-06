Vediamo adesso i dati Covid con l’ultimo bollettino dell’Asrem. Ancora un decesso: una donna di 74 anni di Termoli che era ricoverata in Malattie infettive. Salgono così a 635 le vittime da inizio pandemia nella nostra regione. Sempre alto il numero di nuovi positivi: sono 384 su 1657 tamponi refertati. Tasso di positività che scende al 23,17%. Sono 201i guariti. Si registra un ricovero in Malattie infettive ma anche un dimesso dal reparto e un trasferimento in altro reparto no Covid. Scendono a 12 i pazienti contagiati in cura al Cardarelli dei quali uno solo in Terapia intensiva. Dei nuovi positivi 93 sono di Campobasso, 47 di Termoli, 33 di Isernia, 22 di Venafro, 21 di Bojano, 11 di Baranello. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. Gli attualmente positivi in Molise sono 2810.