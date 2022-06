Viabilità in contrada Penna di Trivento, in attesa dell’atto di concessione della Regione per aprire il cantiere. A farlo sapere è il primo cittadino Pasquale Corallo, dopo un incontro con la struttura tecnica della Provincia di Campobasso, “come è già noto, sono stati stanziati 400mila euro per i lavori di contrada Penna – ha riferito Corallo – lavori di messa in sicurezza e di miglioramento della viabilità provinciale nel tratto dove insiste la frana. Le indagini geologiche so o state già effettuate, ora per poter aprire il cantiere siamo in attesa dell’atto di concessione della Regione. Un tratto di viabilità che non interessa solo i residenti di contrada Penna, ricordiamolo, ma che permette il collegamento con i vicini comuni del confinante Abruzzo. Lavori molto attesi – ha chiuso Corallo – e per i quali, ripeto, stiamo aspettando solo del completamento dell’iter procedurale”.