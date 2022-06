Il covid fa una nuova vittima in Molise. Un uomo di 46 anni che era ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso è deceduto nella serata di ieri. Aveva altre patologie e non era vaccinato. Salgono così a 634 le vittime covid in Molise dall’inizio della pandemia. Nell’ultima settimana i contagi sono aumentati in regione. Gli attualmente positivi sono passati dai 1800 di lunedì scorso agli attuali 2.600. Sostanzialmente invariata invece la situazione dei ricoveri in ospedale: sono 10 i pazienti covid al Cardarelli.