In nottata l’esito del ballottaggio di Castelbottaccio. In paese si è resa necessaria una nuova tornata elettorale dopo il pareggio al primo turno. Alla fine è stato riconfermato il sindaco uscente Nicola Marrone che ha ottenuto 96 voti. Lo sfidante Mario Disertore si è fermato a 85 preferenze. I votanti sono stati 188 con una affluenza alle urne del 21,2 per cento. 5 le schede nulle. Lo scrutinio si è svolto nella tarda serata subito dopo la chiusura dei seggi.