A Castelbottaccio il ballottaggio conferma il sindaco uscente Nicola Marrone: nel segno della continuità, subito i cantieri per il collegamento con la Bifernina. Ex aequo al primo turno, Nicola Marrone, “Progetto Castelbottaccio” viene confermato sindaco con 96 voti sullo sfidante Mario Disertore, “Uniti per Castelbottaccio” con 85 preferenze. Essere riconfermati non è mai semplice, è di questo avviso il sindaco Nicola Marrone, “a maggior ragione con la situazione politica del nostro paese dove si è formata una forte contrapposizione. La mia idea iniziale – ha così commentato la vittoria Marrone – era quella di una lista unica ma non ha avuto alcun seguito. Una vittoria sofferta e per questo ancora più bella – ha concluso Marrone – nel segno della continuità dobbiamo aprire subito i cantieri già appaltati per il collegamento con la Bifernina, dobbiamo ultimare i lavori per gli impianti sportivi e puntare sulla rigenerazione del nostro paese”.