Ci aspettano giorni roventi. Quella che sta arrivando sarà una settimana da record segnata dal gran caldo. Le temperature in gran parte della regione arriveranno a sfiorare i 40 gradi e non ci sarà tregua per molti giorni. Campobasso già oggi è bollino rosso insieme ad altre 6 città italiane. Nel capoluogo tra domani e martedì previsti fino a 36 gradi che saliranno a 38 venerdì prossimo. Nessuna precipitazione all’orizzonte e le ondate di calore che preoccupano gli esperti per le temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di vento. La Protezione Civile si è attivata diramando avvisi di criticità e appelli soprattutto alle fasce più fragili della popolazione. Intanto grazie a questo meteo tutto estivo la stagione decolla e approfittando della domenica migliaia di molisani hanno letteralmente assaltato la costa. Pienone quasi ovunque. In riva all’Adriatico il clima è senza dubbio più piacevole rispetto alle aree interne. Questo ultimo fine settimana di giugno fa entrare nel vivo la stagione turistica e ci sono le premesse per mettere a segno una estate con numeri da record.