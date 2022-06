Flavio Roda, Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, raggiungerà questa mattina Capracotta. Una visita molto importante per effettuare un sopralluogo sulle piste da sci di fondo di Prato Gentile nell’ottica di riconoscere la stazione sciistica quale “centro federale per lo sci di fondo”.

Il Presidente Roda in visita a Capracotta

Il Presidente FISI incontrerà prima i membri dello “Sci Club Capracotta” ed in seguito si recherà nella sede comunale per l’incontro con il Sindaco Candido Paglione e l’Assessore regionale Vincenzo Niro. Successivamente, Roda effettuerà un sopralluogo a Prato Gentile. Intanto, le procedure per il riconoscimento del centro federale per lo sci di fondo procedono spedite. A gennaio era stato proprio il primo cittadino capracottese ad annunciare la conclusione delle procedure preliminari per l’ottenimento del titolo. La visita dell’esponente FISI sarà l’occasione per tornare a discutere della questione in vista dell’arrivo della nuova stagione invernale.