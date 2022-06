Share on Twitter

Si svolgerà domenica 26 giugno la prima edizione della “Termoli Open Cup” la 3 km di nuoto in acque libere organizzata dalla Delegazione Regionale della Fin. Nella cittadina adriatica, nello specchio d’acqua antistante il lido Cala Sveva, saranno circa 60 gli atleti provenienti dal Molise , Abruzzo, Campania, Toscana, Puglia e Lazio della categorie Agonisti e Master impegnati in un percorso da eseguire due volte contrassegnato da boe. “Questo nelle acque libere – sottolinea il delegato regionale della Fin Amelia Mascioli – è il primo evento nella storia della nostra Delegazione. Grande è stata la collaborazione e la disponibiltà di tutti gli Enti presenti sul territorio e sono convinta, visto il successo di iscritti, che sarà anche il primo di una luna serie di appuntamenti nelle acque libere, una disciplina che davvero mancava nella nostra importante realtà natatoria” La manifestazione si inserisce nel circuito Gran Prix Italia Nuoto in Acque Libere e vedrà anche la presenza di Stefano Rubaudo coordinatore tecnico settore nuoto Fin. Il ritrovo domenica mattina alle ore 7.30 presso il lido Cala Sveva, la partenza alle ore 9,30.