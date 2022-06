Torna sabato 25 giugno 2002 la seconda edizione di “Movers Games 2022”, l’avvincente sfida tra i comuni molisani, organizzata dalla società sportiva M2 di Campodipietra. Cinque i comuni che si sfideranno, Riccia detentore del tiolo, Vinchiaturo, Pietracatella, Castelpetroso e Venafro. Ogni squadra sarà composta da 10 partecipanti che saranno impegnati per tutta la giornata in 8 prove non solo di forza ma anche di coraggio orientamento, spirito di avventura e di creatività he metteranno in gioco le abilità dei componenti dei team.