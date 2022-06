Il ricorso al Tar presentato dal comune di Castel del Giudice , secondo classificato, contro quello di Pietrabbondante, risultato vincitore, blocca l’assegnazione delle risorse in Molise per la linea A del bando per la rigenerazione dei borghi con i fondi del Pnrr. Il Ministero della Cultura in queste ore ha assegnato i fondi a tutti i vincitori nelle regioni con l’unica eccezione appunto del Molise. “Tenuto conto – si legge nel decreto – che, per la linea di intervento A, con ordinanza cautelare del 5 maggio scorso il Tar del Molise ha sospeso l’efficacia della determinazione della Regione Molise del 4 marzo, con cui sono stati approvati gli esiti della procedura, e considerato che allo stato non possono essere assegnate le risorse rispetto al Progetto selezionato, si procede nel rispetto degli obblighi di assicurare il conseguimento del target stabilito nel Pnrr, dichiarato di preminente interesse nazionale, all’adozione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse con riserva di adottare successivi provvedimenti all’esito dei contenziosi in essere”.

Per quanto riguarda invece la linea B dello stesso bando sempre in queste ore è stata resa nota la graduatoria finale. In Molise tra le t36 proposte arrivate l’ha spuntata Civitacampomarano. Le risorse assegnate al piccolo centro ammontano a un milione e 600mila euro. “Una bellissima notizia per Civitacampomarano – ha commentato il sindaco Paolo Manuele -. Un grande lavoro di squadra, grazie a piu’ menti e a piu’ braccia che hanno collaborato sinergicamente per costruire questa proposta progettuale”. Tra gli interventi previsti dal progetto ci sono la realizzazione di un hub culturale e di un Infopoint turistico, il recupero di una casa nel centro storico da adibire a residenza d’artista, l’attivazione di una Scuola di Comunità per istituti scolastici di secondo grado, attività culturali legate alla figura di Vincenzo Cuoco, al racconto dell’imponente castello angioino e al miglioramento del percorso di street art.