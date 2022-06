200mila in arrivo all’Italo Argentino di Agnone. Il progetto di efficientamento energetico del teatro è risultato vincitore del bando del PNRR Cultura finanziato da Next Generation EU. Al teatro agnonese saranno assegnate le risorse a valere sulla “Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3”.

200mila euro per l’efficientamento energetico dell’Italo Argentino

Il Teatro Italo Argentino di Agnone è l’unico ad ottenere i finanziamenti per quanto riguarda il territorio molisano. L’ammontare delle risorse stanziate per la struttura agnonese è pari a 200mila euro, come riportato dalla graduatoria pubblicata dal Ministero della Cultura. A queste risorse dovranno aggiungersi altri 50mila euro che il Comune di Agnone dovrà co-finanziare per portare a termine i lavori di efficientamento energetico.