Sono 2.497 gli studenti molisani che questa mattina hanno cominciato gli esami di Maturità. Nel dettaglio: 1.497 in provincia di Campobasso e 55 in quella di Isernia. Gli alunni ammessi alle prove sono stati il 97,1 per cento, i non ammessi il 2,9. Sono 71 le commissioni d’esame in regione.