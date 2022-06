Anche oggi – mercoledì 22 giugno – contagi ancora in aumento. I nuovi positivi sono 282 su 808 tamponi processati con un tasso di positività che sale al 34,9 per cento. In ospedale 2 nuovi ricoveri, salgono a 15 i pazienti covid al Cardarelli. Nel bollettino anche 236 guariti. Gli attualmente positivi in regione sono poco meno di 2mila.