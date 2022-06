Un tappeto di quadri floreali, realizzati con il sale, lungo 70 metri e largo 3. Via Roma a San Giacomo degli Schiavoni, in occasione del Corpus Domini, e dopo due anni di stop a causa della pandemia, si è trasformata in uno scenario di luce, bellezza e colori. Quarta edizione dell’infiorata promossa da don Alessandro Sticca insieme a tanti parrocchiani che hanno curato l’allestimento. Non sono mancate la messa e la processione lungo le strade del paese.

Foto di Nicola Mastrogiuseppe