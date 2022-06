La Regione Molise, nell’ambito delle misure relative agli interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria, intende attuare l’intervento “Spazioscuola”, finalizzato alla riorganizzazione e al riadattamento strutturale degli spazi scolastici interni ed esterni, affinché gli stessi risultino idonei ad un utilizzo da parte di studenti e personale scolastico, che minimizzi il rischio di contagio e, quindi, di un eventuale ritorno alla didattica a distanza.

Con “Spazioscuola ” la Regione Molise si pone i seguenti obiettivi fondamentali: ristrutturare gli spazi didattici; realizzare aree gioco-aggregazione all’aperto; adeguare gli spazi per l’attività motoria; adeguare gli impianti ai sensi del protocollo per la riduzione del rischio da diffusione del SARSCoV-2.

Possono presentare la propria candidatura all’Avviso pubblico “Spazioscuola” i Comuni della Regione Molise con Scuole pubbliche dell’Infanzia e della Primaria presenti sul proprio territorio in base all’offerta formativa a.s. 2021/2022.

Ogni Amministrazione comunale potrà presentare un solo progetto esecutivo riferito ad un solo edificio e ad una sola scuola.

La dotazione complessiva è pari ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), a valere sulla Sezione Speciale 1 contrasto effetti Covid-19 delle Risorse FSC del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise (PSC Molise), come da scheda tecnica approvata con DGR n. 114/2022.

Resta ferma la possibilità di integrare la dotazione finanziaria medesima con eventuali altre risorse regionali, nazionali e comunitarie, qualora si rendano disponibili successivamente, a beneficio delle manifestazioni di interesse collocate utilmente in graduatoria.

L’importo massimo concedibile, per ognuna delle proposte progettuali, presentate dalle Amministrazioni comunali, non potrà superare, pena l’esclusione, l’importo di euro 100.000,00(centomila/00).

Gli interventi, come da scheda tecnica approvata con DGR n. 114/2022, dovranno attivarsi entro il 2022 e concludersi entro la fine del 2024.

Non sono ammissibili spese già finanziate attraverso altre fonti di finanziamento.

La domanda di candidatura (Allegato 1), il Formulario di progetto (Allegato 2) e la Scheda finanziaria (Allegato 3) devono essere redatte utilizzando l’apposita modulistica allegata all’Avviso e debitamente documentate come richiesto.

I soggetti proponenti dovranno presentare la propria candidatura, correlata dei relativi allegati, obbligatoriamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:regionemolise@cert.regione.molise.it

L’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura: “Candidatura Avviso Pubblico Spazio scuola”.

Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.