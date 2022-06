Riflettori accesi sulla ginnastica ritmica al Cus Molise. Le allieve di Ilenia Pasquale e Marialaura Lombardi hanno svolto l’ultima lezione dell’anno a porte aperte. In un Palaunimol vestito a festa per l’occasione, si è tornati ad uno spettacolo in presenza a distanza di due anni. Tanta emozione e altrettanta voglia di mettere in bella mostra i frutti del lavoro svolto durante tutto l’anno. Sudore, passione e sacrifici hanno accompagnato il gruppo cussino che, sotto la guida sapiente delle due istruttrici non ha lasciato nulla al caso ed ha raccolto il meritato applauso dei genitori e di quanti non sono voluti mancare al grande evento. Diverse coreografie, esercizi con fune palla e nastro, hanno dato al pomeriggio un sapore semplicemente speciale. “Sicuramente è stato un giorno importante per le nostre giovani allieve – spiegano al termine Pasquale e Lombardi – e un po’ anche per noi. Dopo due anni vissuti tra molte difficoltà, vedere le ginnaste esibirsi di fronte ad un pubblico entusiasta, è stata la vittoria più bella. Siamo orgogliose di ognuna di loro, sono straordinarie. L’auspicio – chiosano – è che questo possa essere solo un primo importante punto di partenza verso nuovi, importanti obiettivi futuri”. Questi i nomi delle ginnaste: Flavia Aurisano, Ilenia De Tata, Alessia Ferrone, Ludovica Manes, Alessia Mariano, Valeria Mariano, Francesca Piunno, Vanessa Primiani, Silvia Rocchio, Giorgia Venditti, Sofia Demarchi, Arianna Felice, Emilia Lena, Giulia Marone, Sofia Natilli, Alessia Penza, Alice Piunno, Cecilia Corsi, Alice Pace, Elena Di Iorio, Livia Fratianni.